“Öləndə məni yumasınlar”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu məşhur aktyor İlyas Salman deyib. Daha əvvəl ateist olduğunu bildirən aktyor vəsiyyətini belə açıqlayıb:

“Üstümə nə ələvi ağsaqqalı, nə sünni mollası, nə ravvin, nə də keşiş gəlsin. Dostlarım və tanışlarım toplanacaqlar və məni mahnılarla, nəğmələrlə yola salacaqlar. Məni yumayacaqlar, dünyadakı kirimlə gedəcəyəm. Hansı libasda ölsəm, onunla basdırılacam”.

