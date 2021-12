Bu qan qrupundan olan insanlar çox yaşayır

Bəzi ölkələrdə qan qruplarına xüsusi diqqət yetirilir. Məsələn, Yaponiyada şikayətçinin hansı xarakterə sahib olduğunu dərhal başa düşmək üçün istintaq zamanı bu barədə soruşa bilərlər. Alimlər qan qrupunun xasiyyətə hər hansı bir şəkildə təsir edə biləcəyinə əmin deyillər, lakin sağlamlığımız birbaşa onunla əlaqəlidir və bunun üçün elmi əsaslandırılmış dəlillər tapılıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, rusiyalı alimlər bildirilib ki, birinci qan qrupunun nümayəndələri dünyada ən uzunömürlülər siyahısına daxil edilir. Onlar ürək və beyinlə əlaqəli xəstəliklərə daha az həssasdırlar və müxtəlif infeksiyalara qarşı yaxşı müqavimət göstərirlər. Lakin zəif laxtalanma səbəbindən hər hansı travmadan sonra birinci qrupuna aid insanların qan itirmədən ölə bilərlər.



İkinci qrupun qan daşıyıcıları infeksiyalara həssasdırlar, onlarda tez-tez soyuqdəymə müşahidə olunur. Şəkərli diabet və alkoqolizm adrenal vəzlərinin pozulması nəticəsində yaranır və qanda qlükoza çatışmazlığına gətirib çıxarır. Bu da şüuraltı alkoqol istəyinə səbəb ola bilər. İkinci qrupun nümayəndələri sağlamlıqlarına diqqətlə izləməlidirlər - onlarda venoz tromboz və infarkt riski də yüksəkdir.

Üçüncü qan qrupu olan insanlar da ürək xəstəliklərinə qarşı daha diqqətli olmalıdılar. Onlar angina və onkoloji xəstəliklərə meyllidirlər. Bununla belə müsbət cəhətlər var - bu qrupun nümayəndələrində böyrək daşları yaranma ehtimalı daha azdır.

Dördüncü qan qrupunda olan insanlar ürək sağlamlığı və infeksiyalara diqqət yetirməlidirlər: xəstələrin tibbi anemnezində ürək xəstəliklərinə daha çox rast gəlinir və immunitet iltihabi proseslərdə yetərli reaksiya göstərmir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.