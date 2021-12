Prezident bu şəxsləri təltif etdi - SİYAHI

Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın rabitə və informasiya texnologiyaları sahəsi işçilərinin təltif edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, sərəncama əsasən, Azərbaycanda rabitə və informasiya texnologiyaları sahəsində səmərəli fəaliyyətinə görə aşağıdakı şəxslər təltif ediliblər.

3-cü dərəcəli “Əmək” ordeni ilə

Abasbəyli Siruz Hüseyn oğlu

“Tərəqqi” medalı ilə

Abbasov Cəmil Salman oğlu

Ağayev Vaqif Şamil oğlu

Aslanov Mübariz Sarı oğlu

Əhədov İlham Cankişi oğlu

Əhmədov Suleyman Rasul oğlu

Ələkbərov Elçin Məhərrəm oğlu

Ələskərov Faiq Musa oğlu

Əliyev Nazim İsa oğlu

Əliyeva Lyudmila Qlebovna

İbrahimov Kərəm Musa oğlu

Hacıəlibəyov Rüfət Cahangir oğlu

Quluyev Müşfiq Balacan oğlu

Qurbanov Qalib İslam oğlu

Məmmədov Eynullah Balədə oğlu

Məsimov Emil Adil oğlu

Nəcəfov Həsən-Qulu Hüseyn-Qulu oğlu

Rəcəbov Azad Məmməd oğlu

Rzayev Atəş Rahib oğlu.

