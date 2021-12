"Media haqqında" yeni qanun layihəsinin Milli Məclisdə müzakirəyə çıxarılacağı vaxt məlum olub.

Metbuat.az-ın xəbərinə görə, layihə parlametin dekabrın 14-də keçiriləcək plenar iclasında birinci oxunuşda müzakirə olunacaq.

