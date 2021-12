"Lüks həyat yoxdur, iki yaşlı oğlumu qəzet kağızlarının üzərində yatızdırmışam" - Xoşqədəm Hidayətqızı

Tanınmış aparıcı Xoşqədəm Hidayətqızı aparıcılıq etdiyi "Səni axtarıram" verilişində etirafı ilə gündəmə gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Xoşqədəm Hidayətqızı efirdə bu sözləri deyib:

"Filmlərə baxıb, lüks həyat yaşamaq istəyirsiniz. Lüks həyatlar, filmlər boş şeylərdir. Lüks həyat yoxdur, işləmədən heç nəyə nail ola bilməyəcəksiniz. Öz ayağınızın üzərində durmaq üçün zəhmət çəkmək, əmək sərf etmək lazımdır. Xoşqədəmə bənzəmək istəyirsən?! İki yaşlı oğlumu qəzet kağızlarının üzərində yatızdırmışam. Baxan yox idi".

Qeyd edək ki, Xoşqədəm Hidayətqızının üç övladı var.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.