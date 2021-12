Milli Məslidə boş qalan dairələrə seçkilərin keçirilməsi, yəqin ki, yaxın vaxtlarda olacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu jurnalistlərə açıqlamasında Mərkəzi Seçki Komisiyasının sədri Məzahir Pənahov deyib.

Onun sözlərinə görə, Azərbaycan üçün taleyüklü məsələlər həll olunmalıdır:

"Hesab edirəm ki, bu məsələ də öz həllini tapacaq", - deyə o bildirib.

