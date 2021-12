Dünyaya çağırış etdilər: Dinc insanları qətlə yetirən ABŞ-dan hesab tələb edin

“ABŞ müharibə cinayətlərinə görə dünyaya cavab verməlidir”.

Metbuat.az xəbər verir ki, Çinin Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatında belə deyilir. Açıqlamada ABŞ-ın Əfqanıstana müdaxiləsi qınanıb:

““Demokratiya zirvəsi”ndə demokratiyadan və insan hüquqlarından danışan ABŞ ordusu Əfqanıstanda məsum insanları öldürdü. Əfqan xalqı bir kənara atıldı və ailələrin şikayət edəcəyi heç bir yer yox idi”.

Bildirilir ki, ABŞ-ın günahkarları cəzalandırmaqdan imtina etməsi bu işin daha pis tərəfidir.“Beynəlxalq ictimaiyyəti ABŞ ordusunun dünya miqyasında məsum insanları öldürməyə yönəlik müharibə cinayətlərini araşdırmağa və onlardan hesab tələb etməyə çağırırıq” -deyə açıqlamada bildirilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.