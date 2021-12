Azərbaycan Premyer Liqasında mövsümün ilk yarısına yekun vurulur

Futbol üzrə Azərbaycan Premyer Liqasında XIV tura yekun vurulacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, ilin sonuncu turu iki oyunla başa çatacaq.

Azərbaycan Premyer Liqası

XIV tur

16 dekabr (cümə axşamı)

16:30. “Səbail” – “Sabah”

Hakimlər: Elçin Məsiyev, Elşad Abdullayev, Pərvin Talıbov, Kamranbəy Rəhimov

Hakim-inspektor: Orxan Məmmədov

AFFA nümayəndəsi: Bəhram Qurbanov

“ASCO Arena”.

19:00. “Qarabağ” – “Zirə”

Hakimlər: Rəvan Həmzəzadə, Cəmil Quliyev, Qəzənfər Məmmədov, İnqilab Məmmədov

Hakim-inspektor: Gülağa Cabarov

AFFA nümayəndəsi: Elgiz Abbasov

“Azersun Arena”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.