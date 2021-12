Pakistanın xarici işlər naziri Şah Mahmud Qureyşi azərbaycanlı həmkarı Ceyhun Bayramovla görüşü barədə paylaşım edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Şah Mahmud Qureyşinin Tvitter səhifəsindəki paylaşımda deyilir:

“Sizi Pakistanda salamlamaqdan məmnunam, Ceyhun Bayramov. İslam Əməkdaşlığı Təşkilatının Xarici İşlər Nazirləri Şurasının Əfqanıstanda humanitar vəziyyətə həsr olunmuş 17-ci növbədənkənar iclasında uğurlu nəticələr üçün sizinlə işləməyi səbirsizliklə gözləyirəm".

