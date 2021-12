Mövlud Çavuşoğlu Pakistana səfər edib

Türkiyənin xarici işlər naziri Mövlud Çavuşoğlu İslam Əməkdaşlığı Təşkilatının Xarici İşlər Nazirləri Şurasının Əfqanıstanda humanitar vəziyyətə həsr olunmuş növbədənkənar iclasında iştirak etmək üçün Pakistana səfər edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Türkiyənin xarici siyasət idarəsinin rəhbəri bu barədə özünün tviter dəki səhifəsində bildirib.

“İslam Əməkdaşlığı Təşkilatının Əfqanıstan üzrə Xarici İşlər Nazirləri Toplantısında iştirak etmək və ikitərəfli təmaslar aparmaq üçün qardaş Pakistandayıq”, - deyə M.Çavuşoğlu sosial şəbəkədəki hesabında yazıb.

