Azərbaycan və Estoniya Ədliyyə nazirlikləri arasında əməkdaşlıq haqqında Anlaşma Memorandumu təsdiqlənib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı fərman imzalayıb.

Qeyd edək ki, sənəd 2021-ci il oktyabrın 5-də Budapeşt şəhərində imzalanmışdı.

