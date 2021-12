Bakının Heydər Əliyev prospektində yerləşən “Bravo” hipermarketinin avtodayanacağında zəncirvari qəza baş verib.

Metbuat.az 1news.az-a istinadən xəbər verir ki, insident nəticəsində 4 avtomobilə (Hyundai, Volkswagen Passat, Volkswagen Polo və Chevrolet Cruze) ziyan dəyib.

İlkin məlumata görə, hadisəyə səbəb parkinq ərazisində yanlış manevr etmə olub.

