Əfqanıstanda “Taliban”ın hakimiyyəti ələ keçirməsindən sonra ölkəyə humanitar yardımların dayandırılması və Kabilin hesablarının dondurulması etirazlara yol açıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, paytaxt Kabildə yüzlərlə nümayişçi ABŞ-ın keçmiş səfirlik binası istiqamətində yürüş təşkil edib. Etirazçıları “Taliban”ın lehinə şüarlar səsləndirərək, ABŞ-ı tənqid ediblər.

