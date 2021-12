"Oskar" nominasiyasının qısa siyahısına düşən filmlər açıqlanıb

Amerika Kino Sənətləri Akademiyası bir sıra nominasiyalar üzrə "Oskar" nominasiyasının qısa siyahısına düşən filmləri elan edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Xarici dildə ən yaxşı film” nominasiyasında 15 filmin yer aldığı siyahıya Avstriya, Belçika, Butan, Danimarka, Finlandiya, Almaniya, İslandiya, İran, İtaliya, Yaponiya, Kosovo, Meksika, Norveç, Panama, İspaniyadan olan filmlər daxil edilib.

Mükafata namizədlərin tam siyahısı fevralın 8-də açıqlanacaq, mükafatlandırma mərasimi isə martın 27-nə planlaşdırılıb.

Qeyd edək ki, “Xarici dildə ən yaxşı film” nominasiyasında Azərbaycanı təmsil edən "Daxildəki ada" filmi qısa siyahıda yer ala biıməyib.

