Paltaryuyanı açan qadın gördüklərinə İNANMADI: Duyğusal anlar yaşadı - FOTOLAR

Trinti adlı qadının sosial mediada paylaşdığı görüntülər böyük marağa səbəb olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Trinti nasazlıq nəticəsində işləməyən paltaryuyan maşını təmir etməyə qərar verib. O, paltaryuyan maşını açanda duyğusal anlar yaşayıb. Qadın paltaryuyan maşınının içində siçan və onun iki balasının olduğunu müşahidə edib. Maraqlısı budur ki, ana siçan təhlükə hiss etməsinə baxmayaraq, qaçmayıb. Siçan balalarını sanki öz bədəni ilə müdafiə etməyə çalışıb. Bu mənzərədən çox duyğulanan ailə üzvləri siçanlara müdaxilə etməyib. Bu görüntülər sosial mediada 2 milyon dəfədən çox izlənilib.

