Əfqanıstanda “Taliban” hakimiyyəti 1895 üzvünün fəaliyyətinə son verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə müvəqqəti hökumətin mətbuat xidmətindən açıqlama verilib. Bildirilib ki, həmin üzvlər səlahiyyətlərindən sui istifadə etdiyi üçün işindən uzaqlaşdırılıb. Açıqlamada bildirilir ki, səlahiyyətli şəxslərin iş keyfiyyətini yolxamaq üçün komissiya var. Qərarlar komissiyanın rəyinə əsasən tətbiq edilir.

