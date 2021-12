“ABŞ hələ də “Taliban”la mübarizə aparır” - AÇIQLAMA

“ABŞ diplomatiya və iqtisadi sahədə hələ də “Taliban”la mübarizə aparır”.

Metbuat.az xəbər verir ki, Əfqanıstanda “Taliban”ın müvvəqqəti hökumətinin Xarici İşlər Nazirliyindən belə açıqlama verilib. Bildirilib ki, hərbi mübarizədə məğlubiyyətə uğrayan ABŞ, iqtisadi və diplomatik sahədə “Taliban”la mübarizəni davam etdirir.

“ABŞ Əfqanıstanı 2001-ci ildə gündüz işğal etdi. Bu ölkədən qaçarkən isə gecə saat 00:00 idi. ABŞ-ın Əfqanıstanın hesablarını dondurması qəddar davranışdır” - deyə açıqlamada bildirilir.

