Rusiyanın Udmurtiya Respublikasında göyərtəsində 3 nəfər olan "Mi-2" helikopteri qəzaya uğrayıb.

Hadisə İjevskdən 80 kilometr aralıda qeydə alınıb.

Helikopter Çaykovski kəndi yaxınlığında meşəyə düşüb. Qəza zamanı bir nəfər ölüb, biri yaralanıb..



