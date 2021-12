Faiq Ağayev başına gələnlərdən DANIŞDI: "O həkimə görə komaya düşmüşəm"- VİDEO

“Mən üç dəfə həyatımda koma keçirtmişəm. Ölmüşəm!"

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu xalq artisti Faiq Ağayev MTV-də, "Üzə-düz" proqramında deyib.

"Mən həyatı çox sevirəm, bu bir, ikincisi ölməkdən qorxmuram artıq. İllər əvvəl başıma gələn hadisə artıq üçüncü koma idi. Ondan qabaq iki komam olub mənim. Bir dəfə boğulmuşam dənizdə, bir dəfə də burnumu əməliyyat edəndə. İndi daha dünyasını dəyişib o həkim, demək olar. Həkim məni öldürdü, reanimatoloq olmasa idi məni bu dünyaya qaytarmaq olmazdı. Heç yadıma da salmaq istəmirəm, bir az məni yükləyir bu söhbətlər. Mən yaşayışı çox sevirəm, mən həyatı çox sevirəm. Mən gözəl insanlar, insanlaran gözəl hərəkətləri görməyi sevirəm. Həyatdır, olub. Kiminsə burnu qanayır, kiminsə dırnağı sınır, kimsə allah göstərməmiş avtomobil qəzasına düşür, kimsə hansısa bir düşmənçiliyin tuşuna gəlir. Bu da həyatın eybəcər tərəfləridir”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.