Bəy toy gecəsi ŞOK YAŞADI: Ən xoşbəxt günü kabusa döndü - Aldığı zərbədən...

İstanbulda yeni evlənən cütlük arasında qarşıdurma baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Məhmət adlı bəy bir müddətdir sevgili olduğu Halimə adlı qadınla ailə qurub. Bəy həyatının ən xoşbəxt günündə şok yaşayıb. Məlumata görə, toy gecəsi tərəflər arasında naməlum səbəbdən mübahisə baş verib. İddialara görə, gəlin bəyə zərbə endirib. Nəticədə Məhmət xəsarət alıb. Məhmət həkimə gedib və xəsarət aldığına dair tibbi kağız alıb. Ardınca isə bəy həmin tibbi kağız əsasında məhkəməyə müraciət edərək boşanma iddiası qaldırıb.

“Evləndiyim gün arvadım tərəfindən döyüldüm” deyən bəy, həyat yoldaşından ayrılmaq istədiyini dilə gətirib.

