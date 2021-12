"Neftçi" qış fasiləsi dönəmində ilk transferini həyata keçirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Azərbaycan milli komandasının futbolçusu Azər Salahlı ilə 2,5 illik müqavilə bağlanıb.

27 yaşlı müdafiəçi paytaxt təmsilçisinin heyətində 19 nömrəli formanı geyinəcək.

Qeyd edək ki, son klubu "Keşlə" olan Azər Salahlı “Qarabağ” (2015-2017) və “Sumqayıt” (2016-2018) komandalarında da çıxış edib.

