Müğənni Mənzurə Musayeva maraqlı açıqlaması ilə gündəmə gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, aparıcı Nanə Ağamalıyevanın "Günün sədası" verilişinə qonaq olan ifaçı toyda başına gələn bir hadisədən danışıb.

Musayeva onunla şəkil çəkdirmək istəyən bəyin arvadının yanında ona sevgi etirafı etdiyini bildirib.

Ətraflı videoda:

