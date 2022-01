Yanvarın 1-də pedaqoq və metodist, pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Mədinə Qiyasbəyli dünyasını dəyişib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Bakı Slavyan Universitetindən( BSU) verilən məlumata görə, Mədinə Qiyasbəyli uzun sürən xəstəlikdən sonra vəfat edib.

Qeyd edək ki, Mədinə Qiyasbəyli 1948-ci il mayın 6-da Bakı şəhərində anadan olub. Mədinə Qiyasbəyli xarici dil kimi rus dili üzrə tədris vəsaitləri komplektlərinin hazırlanmasına ciddi töhfələr verən metodist-alim olub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.