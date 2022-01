Haiti Baş naziri Ariel Henriyə sui-qəsd edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə nazir kilsədən çıxdığı zaman baş verib.Amma baş nazir sui-qəsd hadisəsindən sağ xilas olub. Silahlı qarşıdurma zamanı şəxsiyyəti bilinməyən bir nəfərin ölüb, bir neçə şəxs isə yaralanıb. Qeyd edək ki, Haiti prezidenti Jovenel Moise ötən il iyulun 7-də paytaxtdakı şəxsi iqamətgahında silahlı şəxslərin sui-qəsd nəticəsində həlak olub.

