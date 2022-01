Əqli qüsurlu şəxsin videosunu yayan şəxslərlə bağlı DİN-dən AÇIQLAMA

Quba rayonunda 3 nəfər əqli qüsurlu şəxsin videosunu sosial şəbəkələrdə yayaraq gülüş obyektinə çeviriblər.

DİN-in Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Elşad Hacıyev Metbuat.az-a bildirib ki, Qubada yayılan görüntülər daxil olan vətəndaş şikayətləri əsasında araşdırılıb:

"Həmin şəxsin görüntülərini çəkərək sosial şəbəkələrdə yayan 3 nəfər müəyyən olunub. Müəyyən olunan şəxslər rayon polis şöbəsinə dəvət olunaraq onlarla profilaktiki söhbətlər aparılıb, əməlin hüquqazidd olması onların diqqətinə çatdırılıb. Onlar bu əməllərindən səmimi peşimançılıq keçirdiklərini bildiriblər. Zəruri olan bütün tədbirlər görülüb, paylaşımları sildirilib".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.