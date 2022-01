Əməkdar artist Novruz Qartal bu gün vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə aktyor Əjdər Dadaşov məlumat paylaşıb.

Qeyd edək ki, aktyor bir müddət öncə bağırsaq xərçəngi xəstəliyi səbəbindən Milli Onkologiya Mərkəzinə yerləşdirilərək əməliyyat olunmuşdu.

