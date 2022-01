Daşkəsəndə qanunsuz silah saxlayan şəxs məsuliyyətə cəlb olunub.

Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidmətindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, rayonun Qabaqtəpə kənd sakini Amil Məmmədovdan 1 ədəd “TOZ-16” markalı, qoşa lüləli ov tüfəngi aşkar edilərək götürülüb.

Hazırda faktlarla bağlı RPŞ-də araşdırmalar davam etdirilir.

