Xəbər verdiyimiz kimi, ötən gün “Azərbaycan Televiziya və Radio Verilişləri” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin (AzTV) Mühafizə Şöbəsinin əməkdaşı olan polis işdə özünü güllə ilə vurub.

Polis serjantı Yasin İnqilabzadə xidmət aparan zamanı silahla ehtiyatsız davranması nəticəsində özünə atəş açıb və hadisə yerində dünyasını dəyişib.

Metbuat.az unikal-a istinadən Y. İnqilabzadənin fotosunu təqdim edir:



