Lənkəran Dövlət Universitetinin "Tarix-coğrafiya və incəsənət" fakültəsinin Tarix və coğrafiya müəllimliyi ixtisasının V A qrupunun tələbəsi Maral Anar qızı Quluzadə vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə universitet məlumat yayıb:

"LDU-nun professor-müəllim-tələbə heyəti adından mərhumun yaxınlarına dərin hüznlə başsağlığı veririk. Allah rəhmət eləsin".

Qeyd edək ki, mərhum xərçəng xəstəliyindən dünyasını dəyişib.

