Ailəli qadın qonşusuna açıq-saçıq foto göndərdi: Aləm bir-birinə dəydi - Həyat yoldaşı... - FOTOLAR

Türkiyənin Ərzurum vilayətində baş verən hadisə müzakirələrə yol açıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Nurtən adlı qadına sosial mediadakı qrupdan açıq-saçıq foto göndərilib. Qadın bu fotonu qrup admininə göndərərək şikayət etmək istəyib. Lakin o səhvən fotonu qonşularına göndərib. Hadisədən xəbərsiz olan qonşular isə Nurtənin evinə hücum ediblər. Qadın həqiqəti deməyə çalışsa da, qonşular buna məhəl qoymayıblar. Onlar güc tətbiq ediblər.

Hadisə zamanı qadına və onun həyat yoldaşına xəsarətlər yetirilib. Cütlük polisə şikayət edib.

