Əməkdar artist Rühəngiz Allahverdiyeva oğlunun fotosunu izləyiciləri ilə bölüşüb.

Metbuat.az axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, müğənni övladının ad günü olduğunu vurğulayıb.

Allahverdiyeva paylaşımına "Oğlum, doğum günün mübarək. Allahdan sənə sağlam, xoşbəxt, şanslı həyat və etibarlı olmağı diləyirəm" sözlərini yazıb.

Qeyd edək ki, R.Allahverdiyevanın iki oğlan, bir qız övladı var. Onun böyük oğlu ailəlidir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.