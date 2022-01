Şəmkir rayonunda yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə Qaracəmirli kəndi ərazisində qeydə alınıb.

Qəza nəticəsində 16 yaşlı N.Aslanov və daha bir nəfər xəsarət alıb. Onlar xəstəxanaya çatdırılıblar.

Hadisənin səbəbi araşdırılır.

