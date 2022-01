Şagirdləri döyən direktor danışdı: "Bu bir ana tənbehi idi" - VİDEO

Bir müddət öncə sosial şəbəkələrdə yayılan direktorun şagirdə əl qaldırmasını əks etdirən video bu dəfə İctimai Televiziyanın efirində müzakirə olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, həmçinin, adı hallanan 9 saylı orta məktəbin direktoru Zinyət Əhmədova "İTV Xəbər - Yekun"a açıqlama verib. O, yayılan görüntülərin məsələnin mahiyyətini olduğu kimi açmadığını dilə gətirib. Direktor hadisəni bir ananın tənbehi kimi qəbul edilməli olduğunu bildirib və vəziyyətin əslində necəliyini açıqlayıb.

Sözügedən süjeti təqdim edirik:



