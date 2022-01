Doğum zamanı həkimlər ŞOK YAŞADI: Uşağı görən ana özündən getdi - Tanrının ruhu.. / FOTOLAR

Hindistanda tibb tarixində nadir rast gəlinən hadisə baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, xəstəxanada baş tutan doğum zamanı dünyaya gələn uşaq hamını heyrətə gətirib. Bildirilir ki, yeni dünyaya gələn uşağın 4 əli və 4 ayağı var. Uşağı görən ananın halı pisləşib. Uşaq dünyaya gələndən dərhal sonra həkimlər onun təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üçün polisə məlumat veriblər.

Uşaq ölkədə artıq məşhur olub. Çünki yerli sakinlər onun 4 əl və 4 ayaqla dünyaya gəlməsini dini inanclarla əlaqələndirirlər. Sakinlər uşağın hinduizmdə tanrı kimi qəbul edilən Qaneşanının ruhunu daşıdığına inanır.

