"Homoseksual cinlər"in "hamisi" İŞ BAŞINDA YAXALANDI

Türkiyənin Kocaeli vilayətinin Gölcük rayonunda vətəndaşları şantaj edən Ömər S. adlı şəxs həbs olunub.

Metbuat.az haberler.com-a istinadən xəbər verir ki, Ömər S. cinlərə inandığını və nəzarətində cinlər olduğunu iddia edib.

Hadisənin təfərrüatlarına gəlincə, saxlanılan şəxs ona müraciət edən vətəndaşları "səni homoseksual cinlər narahat edir" deyərək aldadıb. "Cinlər"dən xilas etmək üçün onlardan intim videolarını çəkib, ona göndərməsini tələb edib. Toruna saldığı şəxsərdən intim videolarının silinməsi qarşılığında pul tələb edən Ömər S. zərərçəkənlərin şikayətlərindən sonra saxanılıb.

Ömər S. adlı şəxs baş verənlərə görə, özünü günahkar bilmədiyini, təsərrüfatla məşğul olduğunu deyib: "Mən təsərrüfatla məşğulam. Amma zaman-zaman insanları cinlərdən xilas edirəm. Çünki nəzarət etdiyim cinər var".

