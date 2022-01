Neftçalada 16 yaşlı məktəbli itkin düşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Rayonun Mayak kənd sakini, 2006-cı il təvəllüdlü R.Lətifov ötən gün evdən çıxıb və bir daha geri qayıtmayıb.

Yeniyetmənin valideynləri onun itkin düşməsi ilə bağlı polisə məlumat verib.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

