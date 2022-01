Azərbaycanın Ümummilli lideri Heydər Əliyevin illər öncə lentə alınmış nadir videolarından biri yayılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, sözügedən videoda mərhum Prezident Süleyman adlı tələbə yoldaşı ilə görüşür.

Heydər Əliyev görüş əsnasında tələbəlik xatirələrindən danışır, çətin keçən günlərini yada salır.

Olduqca maraqlı məqamların yer aldığı, indiyədək çox paylaşılmayan həmin görüntüləri təqdim edirik:

