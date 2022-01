Qazaxda ana və övladı yol qəzasında xəsarət alıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə şəhərin “Hərbi şəhərcik” adlanan ərazidə qeydə alınıb. İki avtomobilin toqquşması nəticəsində qadın və övladı (şəxsiyyətləri dəqiqləşdirilir-red.) xəsarət alıb.

Yaralılar xəstəxanaya aparılıblar, vəziyyətləri qənaətbəxş hesab olunur.

Faktla bağlı araşdırmalara başlanılıb.

