Ermənistan prezidenti Armen Sarkisyan istefa verib.

Metbuat.az–ın erməni mediasına istinadən xəbər verir ki, Ermənistan prezidenti Armen Sarkisyan istefa verib.

Armen Sarkisyan bəyan edib ki, onun Ermənistan prezidenti postundan getməsi onun daxili və xarici siyasətə təsir alətlərinin olmaması ilə bağlıdır.

