Natiq Axundov: "Məqsəd sahəvi jurnalistikanın inkişaf etdirilməsidir"

Xəbər verdiyimiz kimi, Dövlət Gömrük Komitəsi və Medianın İnkişaf Agentliyinin birgə təşkilatçılığı ilə "Gömrük sistemində islahatlar: nəticələr, perspektivlər” mövzusunda media nümayəndələri üçün təlim keçirilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, Dövlət Gömrük Komitəsinin Mətbuat və İctimaiyyətlə Əlaqələr İdarəsinin rəisi Natiq Axundovun sözlərinə görə, təlimin məqsədi gömrük sistemində aparılan islahatların perspektivləri və mahiyyəti barədə KİV-nin məlumatlandırılması, sahəvi jurnalistikanın inkişafına dəstəkdir:

"Gömrük spesipifik sahə olduğu üçün, ümid edirik ki, bu təlim sahəvi jurnanlistikaya töhfəsini verəcək".

