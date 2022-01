Qazaxda zəhərlənmə faktı qeydə alınıb.

Metbuat.az APA-ya istinadən, hadisə şəhərin Səməd Vurğun küçəsində baş verib.

2002-ci il təvəllüdlü B.Rzayeva zəhərlənmə diaqnozu ilə xəstəxanaya yerləşdirilib. Onun vəziyyətinin kafi olduğu bildirilir. İlkin məlumata görə gənc qız yaşadığı evdə dəm qazından zəhərlənib.

