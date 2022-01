“Ötən ildən magistraturaya qəbul 2 dəfə keçirilir”.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bunu Dövlət İmtahan Mərkəzinin şöbə müdiri Nərminə Bayramova bildirib.

N.Bayramova imtahanların bu il də 2 dəfə keçirilməsinin planlaşdırıldığını deyib: “Amma hələ ki, pandemiya şəraitində yaşayırıq. Qrafiki açıqlayanda da deyirik ki, bu yalnız proqnoz əsasında edilir. Amma çalışsınlar ki, I imtahanda iştirak etsinlər. Müəyyən obyektiv, subyektiv səbəblərə görə 2 dəfə keçirilməsə DİM-i ittiham etməsinlər”.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.