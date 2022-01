Ələt-Astara yolunda körpə meyiti aşkarlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə Ələt-Astara magistral yolunun Neftçala rayonunun Qırmızıkənd kənd ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb.

Belə ki, magistralda hərəkət edən sürücülərdən biri yolun kənarına yeni doğulmuş körpənin atıldığını görüb və bu barədə polisə məlumat verib.

Körpənin kim tərəfindən atıldığı hələlik məlum deyil.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

