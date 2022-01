MEDİA-da Cahangir Məmmədli ilə görüş keçirilib

Azərbaycan Respublikasının Medianın İnkişafı Agentliyində Bakı Dövlət Universitetinin Jurnalistika fakültəsinin professoru Cahangir Məmmədli ilə görüş keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, professor Agentliyin ölkə mediasının inkişafına yönələn fəaliyyətini, “Media haqqında qanun”un geniş ictimai müzakirələrini yaxından izlədiyini bildirib. O, artıq parlamentin müzakirələrindən keçmiş qanun layihəsinin ölkə mediasının həyatında yeni keyfiyyət mərhələsinin əsasını qoyacağını vurğulayıb.

Medianın İnkişafı Agentliyinin İcraçı direktoru Əhməd İsmayılov bu il gerçəkləşdiriləcək yeni layihələr və “Media haqqında qanun”dan irəli gələn məslələr barədə ətraflı bəhs edib.

Görüşün sonunda isə Medianın İnkişafı Agentliyinin İcraçı direktoru Əhməd İsmayılov 80 illik yubileyi münasibəti ilə professor Cahangir Məmmədlini təbrik edib.

