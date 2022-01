Bakıda gecə klubunda əməliyyat keçirildi: Saxlanılanlar var - VİDEO

Bakının Nizami rayonunda polis əməliyyat keçirib.

Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, Qara Qarayev prospekti 61-B ünvanında yerləşən X-Life gecə klubunda Nizami Rayon Polis İdarəsinin əməkdaşları əməliyyat keçiriblər.

Klubun təşkilatçıları içəridə müştəri olarkən saat 12-dən sonra fəaliyyətlərini davam etdiriblər. Nizami Rayon Polis İdarəsinin əməkdaşları kluba daxil olub, 34 müştəri və klubun 4 təşkilatçısı polis idarəsinə aparılıb. Müştərilər barəsində inzibati protokol tərtib edilib. Təşkilatçılar isə saxlanılıb.

Fakt araşdırılır.

