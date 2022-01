ŞOK OLAY! Əmisi oğlu qızın içkisinə dərman qatdı, dostları ilə birgə GÖRÜN NƏ ETDİ - FOTO

Ankaradan Adanaya bacısının yanına gələn 15 yaşlı qız üzləşdiyi rəzalət barədə polisə şikayət edib.

Metbuat.az milli.az-a istinadən xəbər verir ki, onu yanına çağıran əmisi oğlu dostları ilə birlikdə ondan fahişəlik etməyi tələb ediblər. Bundan imtina etdikdə isə silah gücü ilə evdə saxlayıb, sonra içkisinə dərman atıblar. Ayılan kimi isə evdən qaçaraq kafeyə sığınan qız polisə müraciət edib.

İddiaya görə, 15 yaşlı Z.H. Ankaradan Adanada bacısının yanına gəlib. Z.H. Bir müddət sonra 18 yaşlı əmisi oğlu İlknur D. görüşüb. Polis 3 şübhəlini nəzarətə götürülüb. Şübhəlilərin evində aparılan axtarış zamanı sənədsiz silah ələ keçirilib. Şübhəlilər qızın ittihamlarını qəbul etməyiblər.

