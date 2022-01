Anasını baltalayan oğul tutuldu

Xaçmazda anasını öldürməkdə şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə DİN məlumat yayıb.

Bildirilib ki, yanvarın 13-də Xaçmaz rayonunun Əzizli kəndində Səmən Sultanova qətlə yetirilib və aparılan araşdırmalar zamanı hadisəni onun oğlu, ruhi xəstə Ramiz Sultanov tərəfindən törədilməsinə əsaslı şübhələr yaranıb. Lakin R.Sultanov hadisəni törətdikdən sonra oradan qaçaraq gizlənib.

Yanvarın 29-da Rayon Polis Şöbəsinin Dövlət Yol Polisi Bölməsinin əməkdaşları tərəfindən R.Sultanov avtomobildə hərəkətdə olan zaman nəzarət yoxlama qaydasında saxlanılıb və RPŞ-yə gətirilib.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

Qeyd edək ki, R.Sultanovun anasını baltalayaraq qətlə yetirdiyi bildirilirdi.

