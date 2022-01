Sumqayıt şəhərində avtomobil qəzası baş verib.

Metbuat.az Baku.ws-ə istinadən xəbər verir ki, hadisə Cəfər Cabbarlı küçəsi ilə Nəriman Nərimanov küçəsinin kəsişməsində qeydə alınıb.

Qəza zamanı avtomobil aptekə çırpılaraq obyektə ciddi ziyan vurub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.