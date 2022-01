Xəbər verdiyimiz kimi, ötən gün Hövsan qəbəsində 32 yaşlı Elşən Hadızadənin öldürülməsi ilə bağlı həyat yoldaşı, 1991-ci il təvəllüdlü Gülnar Vəlizadə şübhəli şəxs qismində saxlanılıb.

Metbuat.az Qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, E.Hadızadə yaşadığı evdə kəsilmiş-deşilmiş yaralar almış şəkildə tapılıb. O, aldığı xəsarətlərdən xəstəxanada ölüb.

Məlumata görə, Hadızadə ailəsinin iki azyaşlı övladı var. Cütlüyün fotolarını təqdim edirik:

