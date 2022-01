"Biz Vaşinqtonu Ukraynada gərginliyi artırmağı dayandırmağa çağırırıq".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu açıqlamanı Rusiya prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov Ria Novosti-yə edib.

O qeyd edib ki, bu cür siyasət Ukraynada “isteriya”ya gətirib çıxarır və bu, regionda baş verənlərdə iştirak edən bütün ölkələrin münasibətlərinə pis təsir göstərir.



